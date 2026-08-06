Lirohet për qarkullim rruga “Ilir Konushevci”

Në nga segmentet më të frekuentuara rrugore në Prishtinë është rruga “Ilir Konushevci”. Kjo rrugë përgjatë këtyre ditëve ishte duke u rregulluar ndërsa kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se ky segment rrugor veçse është liruar për qarkullim. “Ekipet e Kryeqytetit kanë punuar pa ndërprerje, edhe gjatë natës, që rruga “Ilir Konushevci” të jetë…

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06/08/2026 08:38

Në nga segmentet më të frekuentuara rrugore në Prishtinë është rruga “Ilir Konushevci”.

Kjo rrugë përgjatë këtyre ditëve ishte duke u rregulluar ndërsa kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se ky segment rrugor veçse është liruar për qarkullim.

“Ekipet e Kryeqytetit kanë punuar pa ndërprerje, edhe gjatë natës, që rruga “Ilir Konushevci” të jetë sot e hapur dhe plotësisht funksionale për qytetarët” shkroi Përparim Rama mëngjesin e sotëm, në njoftimin për hapjen e rrugës.

Rruga ishte e mbyllur nga kryqëzimi me semaforë në rrugën “Lidhja e Prizrenit” deri te kryqëzimi me semaforë në rrugën “Vëllezërit Fazliu”, për shkak të punimeve.

Punimet filluan më 22 korrik./Lajmi.net/

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