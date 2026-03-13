Protestë nesër në Jarinje, rruga do të bllokohet për dy orë – qytetarët këshillohen nga MPJD për rrugë alternative

13/03/2026 19:59

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton qytetarët e Republika e Kosovës se nesër, më 14 mars 2026, është paralajmëruar mbajtja e një proteste në pikën kufitare Jarinje, në territorin e Serbisë.

Sipas njoftimit, protesta do të shkaktojë bllokimin e rrugës për rreth dy orë, nga ora 16:00 deri në 18:00. Qytetarët që kanë planifikuar të udhëtojnë drejt vendlindjes ose të kalojnë tranzit nëpër këtë segment rrugor këshillohen të planifikojnë lëvizjet me kohë dhe të përdorin rrugë alternative për të shmangur pritjet dhe vonesat, transmeton lajmi.net.

Ministria ka bërë të ditur se do të vazhdojë të monitorojë situatën dhe do të informojë qytetarët për çdo zhvillim të ri.

Njoftimi i plotë: 

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton qytetarët se nesër, më 14 mars 2026, është paralajmëruar mbajtja e një proteste në pikën kufitare Jarinje, në territorin e Serbisë, si dhe bllokimi i rrugës për rreth dy orë, duke filluar nga ora 16:00 deri në ora 18:00.
Qytetarët e Republikës së Kosovës që kanë planifikuar të udhëtojnë drejt vendlindjes apo të kalojnë tranzit nëpër këtë segment rrugor, këshillohen që të planifikojnë me kohë lëvizjet e tyre dhe, me qëllim të shmangies së pritjeve të gjata, vonesave apo pengesave eventuale në qarkullim, të shfrytëzojnë rrugë alternative.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës do të vazhdojë të monitorojë situatën dhe do të informojë qytetarët për çdo zhvillim të ri.
Për informacione shtesë, qytetarët mund të kontaktojnë Qendrën Kombëtare për Menaxhim Kufitar (QKMK) në numrat:
+383 (0)45 198 000
+383 (0)45 198 606
si dhe në numrin pa pagesë 0800 50095./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 13, 2026

Bahtiri i “sulet” opozitës: Leni inatet, uluni për të zgjedhur presidentin...

March 13, 2026

Qeveria i çon 1 milion euro në Mitrovicë të Jugut, Faton...

March 13, 2026

Arrestohet 64-vjeçari, punëtor teknik i një shkolle në Ferizaj, dyshohet se...

March 13, 2026

Komisionerja evropiane për zgjerim, Marta Kos akuzohet se ka qenë bashkëpunëtore...

March 13, 2026

Tërmet i fuqishëm në Turqi

March 12, 2026

Presidenti i Iranit paraqet tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës

Lajme të fundit

Bahtiri i “sulet” opozitës: Leni inatet, uluni për...

Qeveria i çon 1 milion euro në Mitrovicë...

Arrestohet 64-vjeçari, punëtor teknik i një shkolle në...

Komisionerja evropiane për zgjerim, Marta Kos akuzohet se...