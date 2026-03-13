Protestë nesër në Jarinje, rruga do të bllokohet për dy orë – qytetarët këshillohen nga MPJD për rrugë alternative

Njoftimi i plotë:
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton qytetarët se nesër, më 14 mars 2026, është paralajmëruar mbajtja e një proteste në pikën kufitare Jarinje, në territorin e Serbisë, si dhe bllokimi i rrugës për rreth dy orë, duke filluar nga ora 16:00 deri në ora 18:00.
Qytetarët e Republikës së Kosovës që kanë planifikuar të udhëtojnë drejt vendlindjes apo të kalojnë tranzit nëpër këtë segment rrugor, këshillohen që të planifikojnë me kohë lëvizjet e tyre dhe, me qëllim të shmangies së pritjeve të gjata, vonesave apo pengesave eventuale në qarkullim, të shfrytëzojnë rrugë alternative.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës do të vazhdojë të monitorojë situatën dhe do të informojë qytetarët për çdo zhvillim të ri.
Për informacione shtesë, qytetarët mund të kontaktojnë Qendrën Kombëtare për Menaxhim Kufitar (QKMK) në numrat:
+383 (0)45 198 000
+383 (0)45 198 606
si dhe në numrin pa pagesë 0800 50095./lajmi.net/