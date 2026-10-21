Protestat e dhunshme, Ministria e Drejtësisë në Tiranë merr masa, vendos dritare hekuri

Ministria e Drejtësisë ka marrë masa si pasojë e protestave të dhunshme prej 8 ditësh. Nga pamjet e siguruara nga Top Channel, vihet re se kanë vendosur dritare hekuri, në mënyrë që ky institucion t’i shpëtojë sulmeve të protestuesve. Prej një jave që ka nisur protesta e dhunshme, protestuesit kanë sulmuar institucione të ndryshme shtetërore,…

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21/10/2026 13:27

Ministria e Drejtësisë ka marrë masa si pasojë e protestave të dhunshme prej 8 ditësh.

Nga pamjet e siguruara nga Top Channel, vihet re se kanë vendosur dritare hekuri, në mënyrë që ky institucion t’i shpëtojë sulmeve të protestuesve.

Prej një jave që ka nisur protesta e dhunshme, protestuesit kanë sulmuar institucione të ndryshme shtetërore, banka të nivelit të dytë si dhe biznese private.

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