Protestat e dhunshme, Ministria e Drejtësisë në Tiranë merr masa, vendos dritare hekuri
Ministria e Drejtësisë ka marrë masa si pasojë e protestave të dhunshme prej 8 ditësh. Nga pamjet e siguruara nga Top Channel, vihet re se kanë vendosur dritare hekuri, në mënyrë që ky institucion t’i shpëtojë sulmeve të protestuesve. Prej një jave që ka nisur protesta e dhunshme, protestuesit kanë sulmuar institucione të ndryshme shtetërore,…
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Ministria e Drejtësisë ka marrë masa si pasojë e protestave të dhunshme prej 8 ditësh.
Nga pamjet e siguruara nga Top Channel, vihet re se kanë vendosur dritare hekuri, në mënyrë që ky institucion t’i shpëtojë sulmeve të protestuesve.
Prej një jave që ka nisur protesta e dhunshme, protestuesit kanë sulmuar institucione të ndryshme shtetërore, banka të nivelit të dytë si dhe biznese private.