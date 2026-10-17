Protesta totalisht jashtë kontrollit, digjet një pjesë e ndërtesës së Gjykatës së Lartë
Protesta e sotme ka dalë krejtësisht jashtë kontrollit dhe protestuesit e kanë rritur agresivitetin e tyre. Tch raporton se i është vënë flaka një pjese të godinës së Gjykatës së Lartë. Mësohet gjithashtu se një automjet i parkuar pranë ka marrë flakë, bashkë koshat e mbeturinave. Pas disa minutash, në vendngjarje mbërriti zjarrfikësja për të…
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Protesta e sotme ka dalë krejtësisht jashtë kontrollit dhe protestuesit e kanë rritur agresivitetin e tyre.
Tch raporton se i është vënë flaka një pjese të godinës së Gjykatës së Lartë.
Mësohet gjithashtu se një automjet i parkuar pranë ka marrë flakë, bashkë koshat e mbeturinave.
Pas disa minutash, në vendngjarje mbërriti zjarrfikësja për të evituar djegien e gjithë godinës.
Ky incident vjen pas flakëve te ish-hotel Dajti, që tashmë shërben di filial i Bankës së Shqipërisë.