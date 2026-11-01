Protesta për Arlinda Zekajn vazhdon edhe sot, qytetarët mblidhen në Prishtinë për të pestën ditë radhazi

Për të pestën ditë më radhë, sërish sot do të protestohet në Prishtinë, në kërkim të drejtësisë për vrasjen e Arlinda Zekajt. Protesta do të mbahet nga ora 17:00 dhe do të nis nga sheshi “Zahir Pajaziti”. Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist vazhdon të kërkojë drejtësi dhe përgjegjësi për rastin e vrasjes së rëndë…

Lajme

01/11/2026 08:34

Për të pestën ditë më radhë, sërish sot do të protestohet në Prishtinë, në kërkim të drejtësisë për vrasjen e Arlinda Zekajt.

Protesta do të mbahet nga ora 17:00 dhe do të nis nga sheshi “Zahir Pajaziti”.

Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist vazhdon të kërkojë drejtësi dhe përgjegjësi për rastin e vrasjes së rëndë në Vitomiricë të Pejës.

“Të dielën bëhen shtatë ditë nga dita kur Arlinda Zekaj u vra e pesë ditë që ne jemi në rrugë duke kërkuar drejtësi për të e për çdo grua të vrarë. Pesë ditë që me ngulm kërkojmë siguri dhe liri për çdo grua të gjallë. Kërkesat tona janë të qarta por shteti vazhdon të refuzojë të na dëgjojë.”, thuhet në njoftimin e Kolektivit.

Organizatorët e protestës thonë se nuk do të ndalen derisa institucionet që dështuan në rastin e Arlinda Zekajt të japin përgjegjësi.

“Ne nuk zmbrapsemi dhe çdo ditë që çel do të na gjejë në sheshe e përballë institucioneve që e dështuan Arlindën e po vazhdojnë ta dështojnë çdo çikë e gru në Kosovë. Këtë të diel mos rrini në shtëpi, dilni e bashkohuni në protestë. Le ta çojmë amanetin e Arlindës në vend.”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2026

Shtatë raste të dhunës në familje dhe kanosjeve raportohen në Kosovë,...

November 1, 2026

Pesë shtëpi të pesë vëllezërve në Suharekë plaçkiten brenda natës, hajnat...

November 1, 2026

Dyshohet se ushtronte dhunë të vazhdueshme ndaj gruas në Pejë, arrestohen...

November 1, 2026

Dy persona të maskuar plaçkitin një shtëpi në Ferizaj, vjedhin stoli...

November 1, 2026

​Dyqane të plaçkitura ndërsa protestat për koston e jetesës në Gjermani...

October 31, 2026

Mijëra njerëz në rrugët e Parisit, protestat përhapen në mbarë Evropën

Lajme të fundit

Shtatë raste të dhunës në familje dhe kanosjeve...

Pesë shtëpi të pesë vëllezërve në Suharekë plaçkiten...

Dyshohet se ushtronte dhunë të vazhdueshme ndaj gruas...

Dy persona të maskuar plaçkitin një shtëpi në...