Protesta në Tiranë, “RENEA” arrin para Kryeministrisë Forcat RENEA kanë mbërritur para Kryeministrisë. Ata kanë krijuar një perimetër rreth këtij institucioni, shkruan A2. Ndërkohë, policia ka avancuar për të zmbrapsur protestuesit. Lajme 17/10/2026 18:56 Forcat RENEA kanë mbërritur para Kryeministrisë. Ata kanë krijuar një perimetër rreth këtij institucioni, shkruan A2. Ndërkohë, policia ka avancuar për të zmbrapsur protestuesit. Artikuj të ngjashëm October 17, 2026 Bajrami kërkon hetimin e 3 mijë tenderëve njëburimorë: Janë kthyer në... October 17, 2026 Lajm i mirë | Qytetarit të alivanosur në protestë i... October 17, 2026 Skandaloze në Spitalin Amerikan në Graçanicë: Nënës i dorëzohet foshnja e... October 16, 2026 Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë... October 16, 2026 Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra... October 16, 2026 Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita... Lajme të fundit Bajrami kërkon hetimin e 3 mijë tenderëve njëburimorë:... Lajm i mirë | Qytetarit të alivanosur... Skandaloze në Spitalin Amerikan në Graçanicë: Nënës i... Radomir Llaban, i dënuar në Serbi dhe i...