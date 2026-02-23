Protesta e PD-së, lirohen 18 të arrestuarit në Tiranë

Të 18 të arrestuarit e protestës së 20 shkurtit janë liruar. Ndaj tyre janë caktuar masat e sigurisë “detyrim për paraqitje”, shkruan A2. Veprimet e policisë pas protestës kanë qenë nën monitorimin e Avokatit të Popullit ku nëpërmjet një njoftimi për mediat, ky institucion bën me dije se ka qenë i pranishëm në komisariatet e…

Lajme

23/02/2026 12:58

Të 18 të arrestuarit e protestës së 20 shkurtit janë liruar.

Ndaj tyre janë caktuar masat e sigurisë “detyrim për paraqitje”, shkruan A2.

Veprimet e policisë pas protestës kanë qenë nën monitorimin e Avokatit të Popullit ku nëpërmjet një njoftimi për mediat, ky institucion bën me dije se ka qenë i pranishëm në komisariatet e Tiranës ku ka marrë dëshmitë e të ndaluarve.

