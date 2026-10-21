Procesi i Berlinit, Ambasada gjermane: Bashkëpunimi rajonal kyç për integrimin evropian
Forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe avancimi i integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor janë në fokus të Procesit të Berlinit, ka deklaruar Ambasada e Gjermanisë në Kosovë. Një ditë para samitit që pritet të mbahet në Mal të Zi, ambasada ka bërë të ditur se Gjermania synon që të gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor të afrohen…
Lajme
Forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe avancimi i integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor janë në fokus të Procesit të Berlinit, ka deklaruar Ambasada e Gjermanisë në Kosovë.
Një ditë para samitit që pritet të mbahet në Mal të Zi, ambasada ka bërë të ditur se Gjermania synon që të gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor të afrohen më shumë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa theksi i kësaj nisme mbetet në bashkëpunimin praktik dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve.
“Procesi i Berlinit është një platformë kyçe politike për forcimin e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe për mbështetjen e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Objektivi i qartë i Gjermanisë është që të gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor të afrohen më shumë drejt anëtarësimit në BE. Procesi i Berlinit synon të sjellë përmirësime konkrete për qytetarët e rajonit, për shembull përmes lidhjeve më të forta rajonale, lëvizjes më të lirë dhe bashkëpunimit më të ngushtë praktik”, thuhet në përgjigjen e Ambasadës për KP.
Sipas saj, rezultatet e synuara përmes këtij procesi përfshijnë lidhje më të forta rajonale, lëvizje më të lirë dhe bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet vendeve të rajonit.
Ambasada ka vlerësuar gjithashtu organizimin e samitit në Mal të Zi, vend që kryeson Procesin e Berlinit gjatë vitit 2026 dhe që ka avancuar në negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
“Mali i Zi është ndër vendet kryesuese në rrugën drejt anëtarësimit në BE dhe kryeson Procesin e Berlinit për vitin 2026. Mbajtja e samitit në Mal të Zi dërgon një sinjal pozitiv. Kjo nënvizon se e ardhmja e Procesit të Berlinit duhet të përcaktohet gjithnjë e më shumë së bashku me rajonin dhe brenda vetë rajonit”, thuhet më tej në përgjigjen e Ambasadës.
Kosovën do ta përfaqësojë në këtë samit kryeministri Albin Kurti.
Procesi i Berlinit u iniciua në vitin 2014 nga Gjermania për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe për të mbështetur integrimin e tyre evropian.
Samiti i 22 tetorit pritet të jetë një tjetër mundësi për të diskutuar bashkëpunimin rajonal dhe hapat e mëtejshëm drejt afrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian.