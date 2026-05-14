Pro-rusi Aleksandar Vulin sulmon Malin e Zi për Kosovën, vazhdon retorikën destabilizuese në rajon
Kryetari i Lëvizjës Socialiste të Serbisë, Aleksandar Vulin, ka reaguar ndaj Malit të Zi për njohjen e Kosovës, duke përdorur gjuhë fyese dhe nacionaliste në deklaratat e tij publike.
Vulin e cilësoi Qeverinë malazeze si “pro-evropiane dhe anti-serbe”, duke pretenduar se me njohjen e Kosovës, Mali i Zi “ka humbur heroizmin dhe dinjitetin”.
Politikani pro rus iu referua edhe historisë dhe figurave kombëtare serbe, duke lavdëruar serbët e Malit të Zi si mbrojtës të shtetit malazez ndër shekuj.
Ai përmendi edhe “popullin e Zeçës”, duke thënë se vendimet politike për njohjen e shteteve nuk mund të ndryshojnë qëndrimin e qytetarëve që, sipas tij, ndihen të lidhur me identitetin serb.
“Vendimi i popullit të Zeçës se njohja e çdo shteti nga çdo popull nuk i detyron ata nuk ia kthen fytyrën shtetit, por u kthen dinjitetin e vjedhur atyre që krijuan dhe mbrojtën shtetin e Malit të Zi si nga Perandoria Osmane ashtu edhe nga një Evropë e bashkuar, serbëve. Njegoshi tha gjithçka për shekullin e tij dhe për çdo shekull, ‘çfarë do t’i bëjë një nyjë një të riu të vërtetë’ dhe se ‘duhet ta nxjerrim lebrozin nga Torino’. Lum ju, popull i Zeçës, keni diçka për t’i treguar Miloshit”, tha Vulin.