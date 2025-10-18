Prizreni përmbyll numërimin e votave – Totaj fiton me 41.77%, përballet në balotazh me Abrashin
Është përmbyllur në tërësi procesi i numërimit dhe verifikimit të votave në Qendrën Komunale të Numërimit (QKN) për komunën e Prizrenit. Pas përpunimit të 100% të vendvotimeve, tashmë janë zyrtarizuar rezultatet përfundimtare të raundit të parë të zgjedhjeve lokale për kryetar komune.
Sipas këtyre rezultateve:
-
Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka dalë i pari me 41.77% të votave, që përkthehet në 25,749 vota.
-
I dyti renditet Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje (VV) me 30.26%, apo 18,655 vota.
Të dy kandidatët do të përballen në balotazh, meqë asnjëri nuk e ka kaluar pragun prej 50%+1 të votave për të fituar që në raundin e parë.
Më poshtë, renditja e plotë e kandidatëve sipas votave të fituara:
-
Driton Selmanaj (LDK) – 6,451 vota | 10.46%
-
Zafir Berisha (BDP) – 3,009 vota | 4.88%
-
Furkan Bütüçi (KDTP) – 2,428 vota | 3.94%
-
Emilija Redžepi (NDS) – 2,182 vota | 3.54%
-
Besnik Krasniqi (AAK) – 2,117 vota | 3.43%
-
Albulena Balaj Halimaj (Nisma) – 1,058 vota | 1.72%
Këto rezultate konfirmojnë përballjen mes PDK-së dhe VV-së në Prizren për raundin e dytë që do zhvillohet me 9 nëntor./lajmi.net/