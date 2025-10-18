Prizreni përmbyll numërimin e votave – Totaj fiton me 41.77%, përballet në balotazh me Abrashin

Është përmbyllur në tërësi procesi i numërimit dhe verifikimit të votave në Qendrën Komunale të Numërimit (QKN) për komunën e Prizrenit. Pas përpunimit të 100% të vendvotimeve, tashmë janë zyrtarizuar rezultatet përfundimtare të raundit të parë të zgjedhjeve lokale për kryetar komune. Sipas këtyre rezultateve: Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka dalë…

Lajme

18/10/2025 23:02

Është përmbyllur në tërësi procesi i numërimit dhe verifikimit të votave në Qendrën Komunale të Numërimit (QKN) për komunën e Prizrenit. Pas përpunimit të 100% të vendvotimeve, tashmë janë zyrtarizuar rezultatet përfundimtare të raundit të parë të zgjedhjeve lokale për kryetar komune.

Sipas këtyre rezultateve:

  • Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka dalë i pari me 41.77% të votave, që përkthehet në 25,749 vota.

  • I dyti renditet Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje (VV) me 30.26%, apo 18,655 vota.

Të dy kandidatët do të përballen në balotazh, meqë asnjëri nuk e ka kaluar pragun prej 50%+1 të votave për të fituar që në raundin e parë.

Më poshtë, renditja e plotë e kandidatëve sipas votave të fituara:

  • Driton Selmanaj (LDK) – 6,451 vota | 10.46%

  • Zafir Berisha (BDP) – 3,009 vota | 4.88%

  • Furkan Bütüçi (KDTP) – 2,428 vota | 3.94%

  • Emilija Redžepi (NDS) – 2,182 vota | 3.54%

  • Besnik Krasniqi (AAK) – 2,117 vota | 3.43%

  • Albulena Balaj Halimaj (Nisma) – 1,058 vota | 1.72%

Këto rezultate konfirmojnë përballjen mes PDK-së dhe VV-së në Prizren për raundin e dytë që do zhvillohet me 9 nëntor./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 18, 2025

Hamasi e konfirmon: Nuk do te kemi asnjë rol në qeverinë e Gazës

October 18, 2025

Grenell për Gjykatën Speciale: E korruptuar deri në palcë – financimi...

October 18, 2025

Berisha: Afrimi i Fatmir Limajt me Albin Kurtin më bëri ta braktis Nismën

October 18, 2025

Zgjedhjet lokale në Maqedoni të Veriut nesër: 16 kandidatë luftojnë për...

October 18, 2025

Serwer pas vizitës te Thaçi në Hagë: Të gjithë këta njerëz...

October 18, 2025

Balotazh në Prizren mes PDK-së e VV-së – ja kandidatët më...

Lajme të fundit

Emma Tiglao nga Filipinet shpallet Miss Grand International 2025

Hamasi e konfirmon: Nuk do te kemi asnjë rol në qeverinë e Gazës

Grenell për Gjykatën Speciale: E korruptuar deri në...

Berisha: Afrimi i Fatmir Limajt me Albin Kurtin më bëri ta braktis Nismën