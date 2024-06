Prizren: Të shtëna me armë në një aheng familjar, i dyshuari në kërkim policor Policia e Kosovës ka njoftuar se në një aheng familjar në Prizren ka pasur të shtëna me armë zjarri. Në vendin e ngjarjes janë konfiskuar 4 gëzhoja të armës, ndërsa i dyshuari është vënë në kërkim policor. Policia ka bërë thirrje që të festohet me zemër dhe jo me armë. Njoftimi i plotë: Armëmbajtje pa…