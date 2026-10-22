Prishtinë: Shtirej si zyrtar i AKI-së dhe i kërkonte para me premtimin për punësim, arrestohet i dyshuari
Një person është arrestuar në Prishtinë, nën dyshimin se është paraqitur rrejshëm si zyrtar i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), duke i kërkuar vazhdimisht para një personi tjetër me premtimin se do ta punësonte në këtë institucion. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se që nga viti 2025 është…
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Një person është arrestuar në Prishtinë, nën dyshimin se është paraqitur rrejshëm si zyrtar i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), duke i kërkuar vazhdimisht para një personi tjetër me premtimin se do ta punësonte në këtë institucion.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se që nga viti 2025 është prezantuar rrejshëm si zyrtar i AKI-së dhe në vazhdimësi i ka kërkuar para viktimës, po ashtu mashkull kosovar, duke i premtuar punësim në këtë institucion.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente.