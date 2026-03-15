Prindon Sadriu ftohet nga Melania Trump në Shtëpinë e Bardhë për Samitin FFT
Zotëriu i Parë, Prindon Sadriu është ftuar nga Zonja e Parë e SHBA-ve, Melania Trump në Shtëpinë e Bardhë në takimin inaugurues të Koalicionit Botëror të Fostering dhe Future Together (FFT). Ky samit do të mbahet më 24 dhe 25 mars, shkruan lajmi.net. “Pjesëmarrja e Kosovës në këtë koalicion krijon mundësi të jashtëzakonshme që nxënësit…
Zotëriu i Parë, Prindon Sadriu është ftuar nga Zonja e Parë e SHBA-ve, Melania Trump në Shtëpinë e Bardhë në takimin inaugurues të Koalicionit Botëror të Fostering dhe Future Together (FFT).
Ky samit do të mbahet më 24 dhe 25 mars, shkruan lajmi.net.
“Pjesëmarrja e Kosovës në këtë koalicion krijon mundësi të jashtëzakonshme që nxënësit dhe fëmijët tanë të përfitojnë nga projektet, programet dhe inovacionet e kompanive më të njohura amerikane të teknologjisë, përfshirë platforma të avancuara digjitale, inteligjencë artificiale dhe mjete të reja edukative që mbështesin zhvillimin, kreativitetin dhe sigurinë online të tyre, gjithnjë duke vendosur në fokus mbrojtjen dhe mirëqenien e të rinjve dhe fëmijëve”, ka njoftuar Presidenca.
Ata kanë thënë se me iniciativë të Presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani-Sadriu, Kosova iu bashkua kësaj nisme ndër shtetet e para në botë, duke dëshmuar përkushtimin për t’u siguruar fëmijëve mbrojtje në epokën e mundësive më të avancuara të botës digjitale. /Lajmi.net/
