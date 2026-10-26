Presidentja takohet me myftiun Naim Tërnava, diskutohet për rëndësinë e bashkëjetesës ndërfetare dhe ruajtjen e traditës së tolerancës

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur sot në takim kreun e Bashkësisë Islame të Kosovës, myftiun Naim Tërnava, i cili e uroi për marrjen e detyrës dhe i dëshiroi suksese në ushtrimin e mandatit. Gjatë takimit u diskutua për rëndësinë e bashkëjetesës ndërfetare dhe ruajtjen e traditës së tolerancës, mirëkuptimit dhe…

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26/10/2026 12:00

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur sot në takim kreun e Bashkësisë Islame të Kosovës, myftiun Naim Tërnava, i cili e uroi për marrjen e detyrës dhe i dëshiroi suksese në ushtrimin e mandatit.

Gjatë takimit u diskutua për rëndësinë e bashkëjetesës ndërfetare dhe ruajtjen e traditës së tolerancës, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë në shoqërinë kosovare.

“Presidentja Shiroka Pula vlerësoi kontributin e Bashkësisë Islame të Kosovës në promovimin e harmonisë ndërfetare dhe në forcimin e vlerave të solidaritetit, paqes dhe mirëkuptimit ndërmjet qytetarëve. Ajo theksoi se bashkëjetesa ndërfetare dhe respektimi i diversitetit janë vlera të rëndësishme të shoqërisë së Kosovës dhe pjesë e identitetit të saj qytetar, të cilat duhet të ruhen e të kultivohen edhe në të ardhmen”, thuhet në njoftimin e Presidencës. /Lajmi.net/

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