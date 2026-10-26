Ligji për Specialen, Haxhiu: Roli i Kuvendit është se a do të ketë plotësim-ndryshim të Ligjit apo jo
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu është deklaruar rreth kthimit të Ligjit për Specialen në Parlament nga ana e presidentes, Justina Shiroka-Pula. Ajo tha se roli i Kuvendit në këtë pikë, sipas saj, është nëse do të ketë apo jo ndryshim/plotësim të Ligjit për Specialen. “Roli i Kuvendit në këtë pikë është se a…
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Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu është deklaruar rreth kthimit të Ligjit për Specialen në Parlament nga ana e presidentes, Justina Shiroka-Pula.
Ajo tha se roli i Kuvendit në këtë pikë, sipas saj, është nëse do të ketë apo jo ndryshim/plotësim të Ligjit për Specialen.
“Roli i Kuvendit në këtë pikë është se a do të ketë plotësim/ndryshim të Ligjit apo nuk do të ketë. Ne kemi pasur komunikime edhe me Grupin Parlamentar të PDK-së, sot në mëngjes si dhe gjatë vikendit, por natyrisht që i përket Komisionit për Legjislacion që t’i trajtojë të gjitha këto aspekte. Ky është vetëm gjykimi im”, u shpreh Haxhiu.
Ndërkohë, Haxhiu potencoi se është e rëndësishme që puna e Grupit Punues për Apelin të vazhdojë.