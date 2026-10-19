Presidentja Justina Shiroka Pula takohet me stafin e saj, merr urime për marrjen e detyrës

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, priti sot në takim stafin civil të Zyrës së Presidentes, i cili e uroi për marrjen e detyrës dhe i dëshiroi suksese në ushtrimin e mandatit. Presidentja theksoi rëndësinë e bashkëpunimit, profesionalizmit dhe integritetit në përmbushjen e përgjegjësive institucionale, në shërbim të qytetarëve dhe të Republikës së…

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19/10/2026 21:29

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, priti sot në takim stafin civil të Zyrës së Presidentes, i cili e uroi për marrjen e detyrës dhe i dëshiroi suksese në ushtrimin e mandatit.

Presidentja theksoi rëndësinë e bashkëpunimit, profesionalizmit dhe integritetit në përmbushjen e përgjegjësive institucionale, në shërbim të qytetarëve dhe të Republikës së Kosovës.

Ajo shprehu mbështetjen e saj për stafin civil, duke nënvizuar rëndësinë e angazhimit të përbashkët për mbarëvajtjen dhe forcimin e punës së institucionit.

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