Presidenca polake: Raportet me Serbinë, kusht për integrimin e Kosovës

Më 1 Janar 2025 kur e mori presidencën gjashtë mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian, Polonia, nëpërmjet një dokumenti paraqiti planin dhe zotimet e saja.

Zgjerimi i BE-së, me gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën e Moldavinë, është një nga prioritet, bazuar siç thuhet në të arriturat e tyre individuale, transmeton klankosova.tv.

Por te Ballkani Perëndimor është Republika e Kosovës, ajo që qëndron më keq në rrugën e saj të integrimit evropian. Tash e dy vjet, është dorëzuar aplikimi për të marrë statusin e vendit kandidat, por nuk ka asnjë lëvizje nga Brukseli.

Në një përgjigje për Klan Kosova nga qeveria e Polonisë që ka kryeministër Donald Tusk, treguan se cili është plani i tyre që të ecet përpara me aplikimin e Kosovës.

Atë e lidhin ngusht me dialogun e normalizimit të raporteve me Serbinë.

”Nuk ka kritere në vetvete për aplikimin e Kosovës për të lëvizur përpara edhe pse përparimi në dialog mund të ndihmojë, deri diku, rastin tuaj. Duke thënë këtë, marrëdhëniet me Beogradin duhet të përmirësohen, disa kushte kyçe të përshkruara në raportin e këtij viti të Komisionit Evropian për Kosovën duhet përmbushur, përfshirë të gjitha Marrëveshjet e Brukselit plus Aneksin e Ohrit. Shmangia e çdo veprimi provokues që çon në tensione dhe dhunë, si dhe vendimeve të njëanshme të secilës palë që prekin stabilitetin dhe sigurinë në terren, mund të jenë gjithashtu të dobishme”, thuhet në përgjigje nga Ministria e Punëve të Jashtme në Varshavë.

Nga MPJ polake thonë se ata shpresojnë që pak progres do të jetë i mundur sa i përket aplikimit të Kosovës për anëtarësim në BE, por se shtojnë se kjo do varet nga shumë faktor ,të pavarur nga presidenca polake e Këshillit të BE-së.

”Duke pasur parasysh këtë, për fat të keq, mundësitë dhe perspektivat për aplikimin e Kosovës për të ecur përpara, të paktën për momentin, duken mjaft të kufizuara. Siç jeni plotësisht të vetëdijshëm, fakti që pesë nga shtetet anëtare të BE-së nuk e njohin Kosovën, gjithashtu nuk i ndihmon aspiratat tuaja evropiane”.

Pesë vendet jo njohëse të Kosovës shtet të pavarur e sovran, janë Spanja, Greqia, Rumania, Qipro dhe Sllovakia.