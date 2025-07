Kurti ishte mbrëmë bashkë me gruan në organizimin e ambasadës amerikane, shprehet “mirënjohës për miqësinë dhe vlerat e përbashkëta” Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, mori pjesë mbrëmë në pritjen e organizuar nga Ambasada e Amerikës në Kosovë- me rastin e 249 vjetorit të Pavarësisë. Në një publikim të bërë në X, Kurti ka falënderuar të Nagarkuarën me Punë të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati, për mikpritjen në këtë mbrëmje festive. “Faleminderit të Ngarkuarës me…