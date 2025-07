Presidenca daneze: Do të kërkojmë rrugë për integrimin e Kosovës në BE Presidenca daneze e Këshillit të Bashkimit Evropian është zotuar se do të punojë për të gjetur rrugë për një integrim më të ngushtë të Kosovës në BE. Përfaqësuesit e Danimarkës konfirmuan se do të mbështesin përpjekjet e zgjerimit në rajon, por nuk dhanë një qëndrim të qartë nëse do të ndërmarrin hapa konkretë për aplikimin…