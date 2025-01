“Premtimi ndaj familjes ka qenë që të mos kem raport…”, Xheneta flet me Sarën për lidhjen me Gjestin Xheneta dhe Sara kanë diskutuar për raportin e kësaj të parës që e ka pasur me Gjestin. Ajo e përmendi premtimin që ia ka bërë familjes së saj përpara se të futej në Big Brother VIP Kosova 3, duke thënë se “për lidhje kurrë s’kam menduar këtu brenda”. “Unë kam thënë që bile për lidhje…