Prattipati takon drejtorin e Doganës: Mirëpres përpjekjet që forcojnë tregtinë mes dy vendeve dhe rritjen ekonomike

E Ngarkuari me Punë në Ambasadën Amerikane, Anu Prattipati, ditën e sotme është takuar me drejtorin e Përgjithshëm të Doganës, Agron Llugaliu. Në njoftimin e ambasadës amerikane, bëhet e ditur se takimi është zhvilluar për të diskutuar bashkëpunimin e vazhdueshëm, si dhe përparimin e lehtësimin e tregtisë, shkruan Gazeta Express. Në njoftim thuhet edhe se,…

Lajme

14/11/2025 19:02

E Ngarkuari me Punë në Ambasadën Amerikane, Anu Prattipati, ditën e sotme është takuar me drejtorin e Përgjithshëm të Doganës, Agron Llugaliu.

Në njoftimin e ambasadës amerikane, bëhet e ditur se takimi është zhvilluar për të diskutuar bashkëpunimin e vazhdueshëm, si dhe përparimin e lehtësimin e tregtisë, shkruan Gazeta Express.

Në njoftim thuhet edhe se, Prattipati i mirëpret përpjekjet që po forcojnë tregtinë dypalëshe dhe rritjen ekonomike për të dy vendet.

‘E ngarkuara me punë Anu Prattipati u takua sot me Drejtorin e Përgjithshëm të Doganave, Agron Llugaliu, për të diskutuar bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe përparimin në lehtësimin e tregtisë. Chargé Prattipati mirëpret përpjekjet që po forcojnë tregtinë dypalëshe dhe rritjen ekonomike për të dy vendet tona’’, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

November 14, 2025

Gjykata Supreme refuzon pesë ankesa kundër vendimeve të PZAP-së në disa...

Lajme të fundit

Gjykata Supreme refuzon pesë ankesa kundër vendimeve të...

Dedaj: S’besoj që ka deputet që e voton...

​10 pacientë i janë nënshtruar ndërhyrjes kirurgjike pa...

Molliqaj: PSD nuk do koalicione për mbijetesë, vendimi...