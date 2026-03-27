Prattipati dhe Rizvanolli diskutojnë bashkëpunimin SHBA-Kosovë, për energjinë dhe minierat

Lajme

27/03/2026 16:41

E ngarkuara me punë e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Anu Prattipati, ka zhvilluar një takim me ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ku në fokus ishte zgjerimi i bashkëpunimit në sektorët e energjisë dhe minierave.

Sipas njoftimit të Ambasadës Amerikane, gjatë këtij takimi u diskutuan mundësitë për thellimin e partneritetit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, me theks të veçantë në zhvillimin e projekteve energjetike dhe shfrytëzimin e resurseve minerare.

Prattipati theksoi angazhimin e Ambasadës për të krijuar mundësi të reja për bizneset amerikane që synojnë të operojnë në Kosovë, veçanërisht në sektorët strategjikë si gazi natyror i lëngshëmm, si dhe minierat.

Ajo gjithashtu nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ekonomik, duke shtuar se partneriteti në këto fusha pritet të kontribuojë në rritjen e prosperitetit të ndërsjellë mes dy vendeve./Lajmi.net/

