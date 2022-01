Pozicionet ideale për të pasur një seks perfekt sonte

Dëshironi që ta kaloni një natë të cilën do ta mbani mend për njëkohë të gjatë?

Atëherë provojeni sonte që të bëni marrëdhënie seksuale me partnerin tek dhoma e filmave apo kinema-dhomë, transmeton lajmi.net.

Sepse ai vend është një ndër vendet me të preferuara që meshkujt dëshirojnë të kenë marrëdhënie seksuale.

Pasi që marrëdhëniet seksuale janë edhe një përjetim i kënaqësisë shpirtërore dhe seksuale, atëherë edhe pozicionet seksuale e bëjnë më epshore marrëdhënien tuaj seksuale dhe seksi në pozicione të ndryshme, është edhe një mënyrë e mirë që të keni një jetëgjatësi të lidhjes suaj dhe kënaqësisë seksuale, sepse sa me shumë që do “zbuloni” pozicione të reja seksuale, aq më të lumtur do të jeni në lidhjen tuaj.

Pyetni partnerin tuaj se cila gjë do e bënte atë më të “çmendur” gjatë seksit,dhe jemi të bindur se padyshim që përgjigjja do të jetë tërheqja juaj seksuale.

Kaloni në përparësi duke pasur gjërat nën kontroll, duke i lënë duar e tij të jenë të lira por duke bërë atë që juve ju ndez më shumë. Po ashtu partneri juaj dëshiron që ta shoh trupin tuaj lakuriq, kështu që jepni një show partnerit tuaj.

Preferenca tjetër seksuale që meshkujt pëlqejnë është roli i tyre i misionarit, rol me të cilin partneri dëshiron të jetë udhëheqës dhe që të ketë nën kontroll çdo gjë gjatë aktit seksual. Po ashtu kjo është një gjë e mirë ngase partneri do bëjë gjëra të cilat atë do e ndezin më shumë.

Në këtë rast do mësoni nga partneri se cilat janë preferencat e tij, po ashtu roli i misionarit do ta bëjë atë që të ndihet me dominues dhe të ketë një vetëkënaqësi. /Lajmi.net/