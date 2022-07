Pothuajse gjithçka gati: Saliba do të nënshkruajë kontratë të re me Arsenalin William Saliba pritet ta vijojë qëndrimin e tij tek Arsenali. Mbrojtësit iu është ofruar një kontratë e re dhe së shpejti do të hidhet “e zeza mbi të bardhë”, transmeton lajmi.net. Francezi ka rënë dakord me kushtet personale dhe s’e ka ndërmend të ndërrojë ambient. Këtë vit Mikel Arteta do të llogarisë në lojtarin i…