Polonia ngre alarmin: NATO po shpërbëhet

02/05/2026 19:35

Kryeministri i Polonisë ka folur për kërcënimin e tërheqjes së 5,000 trupave amerikane nga Gjermania për shkak të mosmarrëveshjeve mbi luftën e Iranit.

“Kërcënimi më i madh për komunitetin transatlantik nuk janë armiqtë e tij të jashtëm, por shpërbërja e vazhdueshme e aleancës sonë”, deklaroi Donald Tusk, pa iu referuar në mënyrë të qartë vendimit të SHBA-së.

“Ne të gjithë duhet të bëjmë çmos për të ndryshuar këtë trend katastrofik”, shtoi ai.

Ndryshe, Polonia ndan një kufi me Rusinë dhe Bjellorusinë dhe mbështetet në mbështetjen e SHBA-së dhe NATO-s për ta mbrojtur atë.

Në përgjigje të kërcënimit nga Rusia, ajo është bërë shpenzuesja më e madhe ushtarake në BE si dhe krenohet me ushtrinë e saj më të madhe vitin e kaluar, sipas të dhënave të NATO-s.

Ndryshe, NATO ka njoftuar se mbetet e sigurt në aftësitë e saja të mbrojtjes dhe parandalimit, edhe pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për të tërhequr rreth 5000 trupa nga Gjermania.

Ky zhvillim ka ngritur diskutime brenda aleancës për shpërndarjen e barrës së sigurisë mes vendeve anëtare.

