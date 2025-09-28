Polonia bën gati avionët, shkak sulmi rus në Ukrainë
Polonia dhe NATO ngritën avionë luftarakë herët të dielën, ndërsa Rusia kreu sulme në Ukrainën perëndimore, thanë forcat e armatosura polake.
Me të gjithë Ukrainën nën alarm për sulme ajrore, hapësira ajrore pranë qyteteve juglindore të Polonisë, Lublin dhe Rzeszow, u mbyll të paktën deri në orën 04:00 të mëngjesit, për shkak të “aktivitetit të paplanifikuar ushtarak që lidhet me sigurimin e sigurisë shtetërore”, tha faqja e ndjekjes së fluturimeve Flightradar24, shkruan BBC.
Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha se qyteti u vu nën një “sulm masiv”, me një ndërtesë pesëkatëshe të shkatërruar pjesërisht nga një dron. Të paktën tre persona u dërguan në spital, shtoi ai.
Tensionet janë përshkallëzuar pas shkeljeve të përsëritura ruse të hapësirës ajrore të vendeve të NATO-s këtë muaj.