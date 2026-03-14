Policia sekuestron 101 paketa cigare në Leposaviq, vlera rreth 85 mijë euro

14/03/2026 09:33

Njësia policore e Policia e Kosovës ka zbuluar një rast të kontrabandimit me mallra në Leposaviq. Incidenti ka ndodhur më 13 mars 2026, rreth orës 18:00, gjatë patrullimit të zakonshëm.

Sipas raportit të policisë, dy automjete të dyshuara u përpoqën të largoheshin drejt Serbia pasi vunë re prezencën e forcave policore. Gjatë kontrollit të automjeteve, policia gjeti dhe sekuestruar 101 paketa me cigare, vlera e të cilave llogaritet rreth 80–85 mijë euro, si dhe një radiolidhje, transmeton lajmi.net.

Me vendim të prokurorit, dy automjetet janë sekuestrore dhe dërgohen në terminalin doganor për hetime të mëtejshme. Rasti vijon të hetohet për të zbardhur plotësisht mënyrën dhe destinacionin e kontrabandës.

Raporti i plotë: 

KONTRABANDIM ME MALLËRA

Leposaviq  13.03.2026, 18:00. Njësia policore gjatë patrullimit kanë vërejtur dy automjete me dy të dyshuar të cilët kur kishin vërejtur policinë kishin ikur në drejtim të Serbisë. Gjatë kontrollit të veturave janë gjetur dhe sekuestruar 101 paketa me cigare në vlerë rreth 80-85 mijë euro si dhe një radiolidhje. Me vendim të prokurorit dy automjetet sekuestrohen dhe dërgohen në terminalin doganor për hetime të mëtutjeshme./lajmi.net/

