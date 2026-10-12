Policia njofton se çfarë armë u sekuestruan mbrëmë nga vrasja e rëndë në Pogragjë

Policia e Kosovës ka dhënë detajet e fundit nga vrasja e rëndë që ndodhi mbrëmë në Pogragjë të Gjilanit. Babai dyshohet se se me armë zjarri ka qëlluar viktimën (djalin e tij). Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar një pushkë gjuetie, një pushkë zjarri M48, një pistoletë (pa kafkë), 68 fishekë dhe 4 gëzhoja. I…

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12/10/2026 09:24

Policia e Kosovës ka dhënë detajet e fundit nga vrasja e rëndë që ndodhi mbrëmë në Pogragjë të Gjilanit.

Babai dyshohet se se me armë zjarri ka qëlluar viktimën (djalin e tij).

Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar një pushkë gjuetie, një pushkë zjarri M48, një pistoletë (pa kafkë), 68 fishekë dhe 4 gëzhoja.

I dyshuari gjendet në kërkim policor. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/

Babai që dyshohet se vrau djalin e tij ende në arrati, detajet e fundit nga Policia e Kosovës

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