Policia njofton se çfarë armë u sekuestruan mbrëmë nga vrasja e rëndë në Pogragjë
Policia e Kosovës ka dhënë detajet e fundit nga vrasja e rëndë që ndodhi mbrëmë në Pogragjë të Gjilanit. Babai dyshohet se se me armë zjarri ka qëlluar viktimën (djalin e tij). Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar një pushkë gjuetie, një pushkë zjarri M48, një pistoletë (pa kafkë), 68 fishekë dhe 4 gëzhoja. I…
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Policia e Kosovës ka dhënë detajet e fundit nga vrasja e rëndë që ndodhi mbrëmë në Pogragjë të Gjilanit.
Babai dyshohet se se me armë zjarri ka qëlluar viktimën (djalin e tij).
Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar një pushkë gjuetie, një pushkë zjarri M48, një pistoletë (pa kafkë), 68 fishekë dhe 4 gëzhoja.
I dyshuari gjendet në kërkim policor. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/
Babai që dyshohet se vrau djalin e tij ende në arrati, detajet e fundit nga Policia e Kosovës