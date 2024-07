Policia në Ferizaj konfiskon 27 motoçikleta dhe skuterë

Policia e Kosovës ka konfiskuar 27 motoçikleta dhe skuterë në Ferizaj, si pjesë e planit të veprimit “Motoçikleta 2024”.

Gjithashtu, policia ka shqiptuar 61 gjoba për kundërvajtje të ndryshme të shkaktuara nga motoçikletat.

Në një komunikatë për media nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, thuhet se gjatë patrullimeve dhe pikave të kontrollit, policia ka ndaluar disa drejtues motoçikletash dhe skuterësh që ishin në shkelje të rregullave të trafikut.

Motoçikletat dhe skuterët u konfiskuan pasi drejtuesit e tyre nuk kishin dokumentacion të rregullt.

“Policia Rajonale e Ferizajt do të vazhdojë me aktivitete të shtuara në komunikacionin rrugor, me synim parandalimin e aksidenteve. Apelojmë tek drejtuesit e motoçikletave që të tregojnë kujdes në komunikacion, të respektojnë rregullat dhe të pajisen me dokumentacionin e nevojshëm,” theksohet në komunikatë.

Policia gjithashtu falënderoi qytetarët për bashkëpunim dhe i inkurajoi ata që të vazhdojnë të raportojnë çdo kundërvajtje.

Për çdo incident në komunikacion, qytetarët mund të njoftojnë stacionin më të afërt të policisë ose të përdorin aplikacionin digjital “Lajmëro Policinë”, si dhe të kontaktojnë në numrat kujdestarë 192, 0290/326-250, dhe 0290/322-406.