Policia kërkon një 20 vjeçar që dyshohet se dhunoi seksualisht 11 vjeçarin rom që u gjet i vdekur

Të enjten që shkoi u gjet pa shenja jete 11-vjecari K.Veseli në Fushë Kosovë. Nëna e tij, Makfirja po e akuzon një person të moshës rreth 20-vjeçar për vdekjen e të birit. E policia e Kosovës tashmë është në ndjekje të të dyshuarit me inicialet S.O. Ndërkohë në shkurtin e këtij viti, viktima bashkë me nënën e tij kishin qëndruar në strehimore.