Policia godet keq fajdegjinjtë, katër i arreston – ua sekuestron të gjitha pajisjet Policia ka dhënë detaje në lidhje me operacionin e djeshëm kundër fajdeve, që u mbajt në Podujevë, Vushtrri e Lipjan. Në raportin 24 orësh, policia bën me dije se janë arrestuar katër persona, si dhe janë sekuestruar prova të ndryshme materiale, si: armë, fishekë, aparate të lojërave të fatit, DVR me vide incizime 15 telefona…