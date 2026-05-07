Policia e Kosovës: Zero tolerancë ndaj paligjshmërisë, askush mbi ligjin
Policia e Kosovës në emër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës njofton se aktivitetet policore të realizuara sot në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prishtinë dhe Inspektoratin Policor të Kosovës, janë rezultat i hetimeve intensive dhe veprimeve të iniciuara dhe ndërmarra nga vetë Policia e Kosovës në bashkëpunim me autoritetet kompetente të drejtësisë.
Sipas një komunikate për media, Policia e Kosovës ka ndërmarrë veprime konkrete operative dhe hetimore për një periudhe disa mujore, ndërsa për të gjitha dyshimet e ngritura për përfshirjen e disa zyrtarëve janë njoftuar me kohë organet kompetente të drejtësisë dhe Inspektorati Policor i Kosovës, me të cilat është zhvilluar bashkëpunim dhe koordinim i ngushtë gjatë gjithë procesit hetimor.
“Policia e Kosovës sipas informacioneve që posedon, nga autoritetet kompetente gjatë operacionit janë arrestuar dhe derguar në mbajtje tre (3) zyrtarë policorë, ndaj të cilëve do të vazhdojnë procedurat e mëtejme ligjore në përputhje me autorizimet dhe kompetencat e institucioneve përgjegjëse.”, thuhet në njoftim.
Policia e Kosovës rithekson se mbetet e vendosur dhe pa asnjë kompromis në trajtimin e çdo rasti të dyshuar të përfshirjes në aktivitete të kundërligjshme, pavarësisht pozitës, rolit apo funksionit që ushtrojnë personat e përfshirë. Çdo zyrtar që bie ndesh me ligjin dhe standardet profesionale do të përballet me masa rigoroze ligjore.
“Luftimi i krimit dhe korrupsionit në çdo nivel mbetet prioritet institucional i Policisë së Kosovës. Aktivitetet dhe operacionet për identifikimin dhe sjelljen para drejtësisë të personave të përfshirë në veprimtari kriminale do të vazhdojnë pa ndërprerje”, thuhet në njoftim.
Njëkohësisht, Policia e Kosovës inkurajon qytetarët që të vazhdojnë bashkëpunimin me Policinë e Kosovës dhe autoritetet tjera ligj zbatuese dhe të raportojnë çdo informacion që mund të ndihmojë në parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit dhe korrupsionit, pa dallim të personave apo funksioneve që ata ushtrojnë në mënyrë që sa më parë të mundësohet sjellja e tyre para organeve të drejtësisë.