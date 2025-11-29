Policia e konfirmon: Një 32-vjeçari gjendet pa shenja jete në banesën e tij në Prizren
Sot rreth orës 13:30, policia ka marrë informatën se në një banesë në rrugën “Rifat Krasniqi” në Prizren është gjetur pa shenja jete një person.
Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendngjarje, ku familjari që e kishte gjetur viktimën ka deklaruar se bëhet fjalë për Xh. B., 32 vjeç. Pranë tij është gjetur edhe një armë zjarri.
Rastin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi ku tha se hetimet për rastin po vazhdojnë.
Prokurori dhe hetuesit kompetentë kanë kryer ekzaminimin e vendit të ngjarjes dhe kanë mbledhur provat e nevojshme për të sqaruar rrethanat e rastit. Me autorizim të prokurorit, është iniciuar procedura “Hetim i vdekjes”./Lajmi.net/