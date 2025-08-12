Policia arreston një person të dyshimtë për vrasjen dhe groposjen e Enver Bajraktarit

12/08/2025 09:54

Një person është arrestuar, i dyshuar për përfshirje në vrasjen e raportuar në Baicë të Lipjanit.

Detaje për lajmi.net, ka dhënë zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila tha se i dyshuari T.K., është arrestuar sot.

“Si rrjedhojë e angazhimeve intensive hetimore, sot nga Njësiti i Hetimeve të Përgjithshme – Prishtinë, është arrestuar një person i dyshuar: – T. K, mashkull, shtetas i Republikës së Kosovës, për rastin vrasje që ka ndodhur në fshatin Baicë të Lipjanit. Aktualisht hetuesit po kryejnë procedurat e nevojshme policore, në koordinim me prokurorinë”, ka thënë Ahmeti.

Lidhur me këtë Policia pati raportuar se më 4 gusht ka gjetur një trup të pajetë të groposur në një arë të këtij fshati, derisa më vonë u bë e ditur se viktima ishte Enver Bajraktari.

Teksa ende mbeten të paqarta rrethanat e vdekjes së tij. /Lajmi.net/

