Policia arreston një person të dyshimtë për vrasjen dhe groposjen e Enver Bajraktarit
Një person është arrestuar, i dyshuar për përfshirje në vrasjen e raportuar në Baicë të Lipjanit. Detaje për lajmi.net, ka dhënë zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila tha se i dyshuari T.K., është arrestuar sot. “Si rrjedhojë e angazhimeve intensive hetimore, sot nga Njësiti i Hetimeve të Përgjithshme – Prishtinë,…
Lajme
Një person është arrestuar, i dyshuar për përfshirje në vrasjen e raportuar në Baicë të Lipjanit.
Detaje për lajmi.net, ka dhënë zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila tha se i dyshuari T.K., është arrestuar sot.
“Si rrjedhojë e angazhimeve intensive hetimore, sot nga Njësiti i Hetimeve të Përgjithshme – Prishtinë, është arrestuar një person i dyshuar: – T. K, mashkull, shtetas i Republikës së Kosovës, për rastin vrasje që ka ndodhur në fshatin Baicë të Lipjanit. Aktualisht hetuesit po kryejnë procedurat e nevojshme policore, në koordinim me prokurorinë”, ka thënë Ahmeti.
Lidhur me këtë Policia pati raportuar se më 4 gusht ka gjetur një trup të pajetë të groposur në një arë të këtij fshati, derisa më vonë u bë e ditur se viktima ishte Enver Bajraktari.
Teksa ende mbeten të paqarta rrethanat e vdekjes së tij. /Lajmi.net/