Platforma “Liria ka Emër” lanson sonte “Orën e Pritjes” në Skenderaj

Platforma Liria ka Emër, sonte do e lansojë “Orën e Pritjes” në qytetin e Skenderajt. Në komunikatë bëhet e ditur se kjo do bëhet në orën 20:30, në sheshin ‘Adem Jashari’’ në këtë qytet. ‘’Sonte, platforma “Liria ka Emër” lanson “Orën e Pritjes” në qytetin e Skenderajt. Koha: 20:30 Vendi: Sheshi “Adem Jashari”, Skenderaj’’, thuhet…

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27/08/2026 12:32

Platforma Liria ka Emër, sonte do e lansojë “Orën e Pritjes” në qytetin e Skenderajt.

Në komunikatë bëhet e ditur se kjo do bëhet në orën 20:30, në sheshin ‘Adem Jashari’’ në këtë qytet.

‘’Sonte, platforma “Liria ka Emër” lanson “Orën e Pritjes” në qytetin e Skenderajt.

Koha: 20:30

Vendi: Sheshi “Adem Jashari”, Skenderaj’’, thuhet në njoftim.

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