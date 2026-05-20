Planet e xhandarmërisë, KFOR: Po i ndjekim nga afër deklaratat

Pushteti ka njoftuar se kanë filluar procedurat për formimin e një strukture të veçantë të sigurisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se xhandarmëria do të ketë një gamë të gjerë të përgjegjësisë. Lidhur me këtë nismë “Express” ka pyetur KFOR-in, nga ku është bërë e qartë se po ndjekin nga afër…

Lajme

20/05/2026 23:31

Pushteti ka njoftuar se kanë filluar procedurat për formimin e një strukture të veçantë të sigurisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se xhandarmëria do të ketë një gamë të gjerë të përgjegjësisë. Lidhur me këtë nismë “Express” ka pyetur KFOR-in, nga ku është bërë e qartë se po ndjekin nga afër deklaratat nga institucionet e Kosovës mbi këtë çështje.

Në përgjigjen e KFOR për “Express” thuhet se “NATO vazhdon të bashkëpunojë me të gjitha organizatat e sigurisë në Kosovë dhe të ofrojë kontributet e veta për sigurinë e qëndrueshme në Kosovë, për të mirën e të gjithëve. Sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999, KFOR-i siguron një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes”.

Tutje, KFOR thekson se “në çdo kohë, në mënyrë të paanshme dhe në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë. Ekipi Këshillues dhe Ndërlidhës i NATO-s (NALT) ka mbështetur zhvillimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), në përputhje me mandatin e saj origjinal të mbrojtjes civile, përmes koordinimit të ndërtimit të kapaciteteve, arsimit dhe trajnimit”.

“Ne presim që organizatat e sigurisë në Kosovë të vazhdojnë në këtë qasje bashkëpunuese, duke u koordinuar me KFOR-in për të kontribuar në sigurinë në Kosovë dhe stabilitetin rajonal, për të mirën e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë”, përfundon përgjigja e KFOR për këtë çështje.

Ndryshe, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka pritur në takim zëvendës ndihmës Sekretarin e Përgjithshëm për Partneritete në NATO, Kevin Hamilton, me të cilin sipas ZKM-së, është folur edhe për Xhandarmërinë.

“U diskutua gjithashtu për themelimin e Xhandarmërisë së Kosovës, ku në pyetjen e z. Hamilton, kryeministri në detyrë Kurti shpjegoi konceptin dhe theksoi nevojën e kësaj strukture në forcimin e sigurisë dhe koordinimit me KFOR-in dhe NATO-n në këtë drejtim”, ka njoftuar ZKM.

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

Parashikimi i motit për të enjten

May 20, 2026

MPJ-ja e Maqedonisë së Veriut i dorëzon demarsh verbal Ambasadës shqiptare

May 20, 2026

Altin Krasniqi i reagon Donika Gërvallës: Jo vetëm që e respekton...

May 20, 2026

Pesë shtete të BE-së propozojnë modelin e anëtarësimit “hap pas hapi”...

May 20, 2026

Një dron shkeli hapësirën ajrore, presidenti dhe kryeministrja e Lituanisë më...

May 20, 2026

Trumpi flet për sulme të reja ndaj Iranit, por dilemat strategjike mbesin

Lajme të fundit

Alis Kallaci prek me mesazhin pas Eurovisionit

Aston Villa fiton Ligën e Evropës

Parashikimi i motit për të enjten

MPJ-ja e Maqedonisë së Veriut i dorëzon demarsh verbal Ambasadës shqiptare