Plagosen tre persona në Veternik, Policia jep detaje Tre persona raportohet të jenë plagosur mëngjesin e sotëm në Veternik. Ngjarja kishte nisur kur disa persona kanë filluar të rrihen me njëri-tjetrin, derisa gjendja më pas ka eskaluar deri në të shtëna me armë zjarri. Lajmi është konfirmuar dhe nga Policia e Kosovës ku u tha se me të marrë informatën, Policia ka arritur…