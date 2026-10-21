Pique “shpërthen” kundër mbrojtjes së Barcelonës pas humbjes nga PSG-ja

Gerard Piqué ka reaguar ashpër ndaj paraqitjes së Barcelonës në ndeshjen ndaj Paris Saint-Germainit, duke kritikuar gabimet në mbrojtje dhe mungesën e qetësisë në momentet vendimtare. Ish-mbrojtësi i katalunasve ka vënë në pah faktin se Barcelona pësoi dy gola brenda pesë minutave, pikërisht pasi Lamine Yamal e riktheu skuadrën në lojë. “Të pësosh dy gola…

Sport

21/10/2026 10:39

Gerard Piqué ka reaguar ashpër ndaj paraqitjes së Barcelonës në ndeshjen ndaj Paris Saint-Germainit, duke kritikuar gabimet në mbrojtje dhe mungesën e qetësisë në momentet vendimtare.

Ish-mbrojtësi i katalunasve ka vënë në pah faktin se Barcelona pësoi dy gola brenda pesë minutave, pikërisht pasi Lamine Yamal e riktheu skuadrën në lojë.

“Të pësosh dy gola brenda pesë minutave, menjëherë pasi Lamine na riktheu në lojë, është krejtësisht e pafalshme. Në çdo ndeshje të madhe evropiane në udhëtim, ndodh e njëjta gjë: mbrojtja jonë shpërbëhet plotësisht. Nuk mësojmë kurrë nga gabimet”, tha Piqué.

Ai gjithashtu vlerësoi paraqitjen e Lamine Yamalit, duke theksuar se talenti i ri po mban mbi supe barrën e sulmit, ndërsa mbrojtja dështon të ruajë përqendrimin nën presionin e kundërshtarit.

“Si është e mundur të rikthehesh dy herë në lojë dhe më pas t’ia dhurosh kundërshtarit dy gola para vërshëllimës përfundimtare? Asnjë menaxhim i lojës, asnjë qetësi. Ua bëmë gjithçka tepër të lehtë”, përfundon spanjolli.

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