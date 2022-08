Pioli për thashethemet që e lidhin Leaon me largim: Ai nuk shqetësohet për këtë Trajneri i Milanit, Stefano Pioli ka folur në lidhje me të ardhmen e Rafael Leaos. Që nga hapja e merkatos ‘Rossonerët’ janë në bisedime me përfaqësuesit e Leaos për zgjatjen e kontratës së tij. Por, paga vazhdon të jetë problem kyç që marrëveshja nuk po arrihet, përcjell lajmi.net. Së fundmi u përhapën lajme që Chelsea…