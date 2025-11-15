Pilotët e Forcës Ajrore dhe FSK-së angazhohen në trajnimin e përbashkët për gatishmëri operacionale

Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka njoftuar se pilotët e Forca Ajrore dhe Forca e Sigurisë së Kosovës të angazhuar në trajnimin e përbashkët për rritjen e gatishmërisë operacionale. Kapiteni i Forcës Ajrore tha se me këtë angazhim dhe shkëmbim përvojash po mësojnë më shumë se si të reagojnë në raste emergjente. “Prezenca këtu na…

Lajme

15/11/2025 12:57

Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka njoftuar se pilotët e Forca Ajrore dhe Forca e Sigurisë së Kosovës të angazhuar në trajnimin e përbashkët për rritjen e gatishmërisë operacionale.

Kapiteni i Forcës Ajrore tha se me këtë angazhim dhe shkëmbim përvojash po mësojnë më shumë se si të reagojnë në raste emergjente.

“Prezenca këtu na bën që të bëjmë shkëmbimin e përvojave dhe na mëson se si duhet të reagojmë në rast të emergjencave apo operacioneve”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2025

Diaspora i jep mbështetjen VV-së në Fushë Kosovë, Osmani merr gjysmë...

Lajme të fundit

Diaspora i jep mbështetjen VV-së në Fushë Kosovë,...

Presidentja Osmani i çon letër Bashës, i kërkon...

Tre shoferë ndëshkohen për shkelje të rënda të...

LDK arrin ta ruaj fitoren ndaj VV-së në...