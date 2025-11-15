Pilotët e Forcës Ajrore dhe FSK-së angazhohen në trajnimin e përbashkët për gatishmëri operacionale
Lajme
Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka njoftuar se pilotët e Forca Ajrore dhe Forca e Sigurisë së Kosovës të angazhuar në trajnimin e përbashkët për rritjen e gatishmërisë operacionale.
Kapiteni i Forcës Ajrore tha se me këtë angazhim dhe shkëmbim përvojash po mësojnë më shumë se si të reagojnë në raste emergjente.
“Prezenca këtu na bën që të bëjmë shkëmbimin e përvojave dhe na mëson se si duhet të reagojmë në rast të emergjencave apo operacioneve”, tha ai.