Pija që iu ndihmon të pastroni zorrët dhe të humbni peshë për shtatë ditë

E një ndër pijet që ndihmon me këtë është lëngu i ananasit dhe trangujve. Pija në fjalë përveç se ua pastron zorrët, ajo bën që të humbni peshë përbrenda shtatë ditësh, transmeton lajmi.net.

Ndër të tjera, pastrimi i zorrës së trashë do iu bëjë të ndjeheni më të lehtë, më energjik, do iu ndihmojë në absorbimin e lëndëve ushqyese dhe do iu bëjë rezistent ndaj dëshirave të ngrënies.

Përbërësit:

– një mollë

– lëng portokalli

– një fetë ananasi

– 1/2-ta e trangullit

– 1/2-ta e gjetheve të Aloe Veras

Udhëzimet:

Ajo çfarë që duhet të bëni është të preni një rriskë të hollë të ananasit, trangullit dhe mollës.

Më pas, ndani fletën Aloe Vera në dy copëza dhe nxirrni xhelin nga njëri prej tyre.

Pastaj, mblidhni të gjitha përbërësit dhe vendosini një blender, shtoni një gotë ujë, lëng portokalli, dhe llokoçisni çdo gjë siç duhet.

Pasi të keni përfunduar me këtë, ju jeni të lirë të konsumoni pije tuaj. Konsumoni këtë lëng dy herë në ditë, një herë para vaktit të mëngjesit, dhe një herë para se të shkoni në shtrat.

Për të qenë pija efektive, ju duhet të pini 8 gota ujë gjatë gjithë ditës. /Lajmi.net/