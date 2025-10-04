Peshku me krimba vazhdon të shitet në treg – Gjykata dje kishte urdhëruar asgjësimin

Pavarësisht një vendimi të Gjykatës për asgjësimin e një sasie peshku të kontaminuar, ky produkt vazhdon të dalë në treg dhe të shitet te qytetarët. Gazetari Lirim Mehmetaj ka shkruar se në një nga marketet e njohura, po shitet ende peshku i llojit “Hake”, i kompanisë “Delfin”, në të cilin janë gjetur krimba deri në…

Lajme

04/10/2025 15:08

Pavarësisht një vendimi të Gjykatës për asgjësimin e një sasie peshku të kontaminuar, ky produkt vazhdon të dalë në treg dhe të shitet te qytetarët.

Gazetari Lirim Mehmetaj ka shkruar se në një nga marketet e njohura, po shitet ende peshku i llojit “Hake”, i kompanisë “Delfin”, në të cilin janë gjetur krimba deri në 2–3 centimetra të gjatë.

Sipas Mehmetajt, përmes një postimi në rrjete sociale, ky peshk ishte pjesë e një ngarkese që Gjykata Komerciale kishte urdhëruar të asgjësohej, pas konstatimeve të bëra nga organet përkatëse të sigurisë ushqimore.

Kujtojmë se dje Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) njoftoi se ka nisur procesin e asgjësimit të 35,170 kilogramëve peshk, në bashkëpunim me kompaninë përkatëse./Lajmi.net/

Postimi i tij i plotë:

Artikuj të ngjashëm

October 4, 2025

Rriten rastet me Covid-19 në Shqipëri

Lajme të fundit

Rriten rastet me Covid-19 në Shqipëri

Krasniqi: Trajtimi i keq i Bashës nga VV-ja...

Thirrjet e Vuçiqit për luftë, Osmani: Do dështojë si Millosheviqi

PZAP-ja dënon VV-në me 2,000 euro e PDK-në me 500