Përvjetori i Shkëlzenit me bashkëluftëtarë, Haradinaj: Luftëtarë sypatrembur, ata u bënë mburojë për popull dhe Atdhe

16/04/2026 13:41

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka marrë pjesë në homazhet e organizuara në Gllogjan dhe Maznik, në nder të 27-vjetorit të rënies së heronjve Luan dhe Fatmir Nimanaj, Shkëlzen Haradinaj dhe Hasim Halilaj, si dhe 21-vjetorit të rënies së luftëtarit të lirisë Enver Haradinaj.

Së bashku me bashkëluftëtarë, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë, Haradinaj mori pjesë edhe në “Marshin e Lirisë”, i cili nisi nga Kulla e Dëshmorëve në Gllogjan dhe përfundoi në Maznik, te lapidari i heronjve.

Haradinaj vlerësoi lart sakrificën e të rënëve për liri, duke i cilësuar ata si luftëtarë sypatrembur që u bënë mburojë për popullin dhe atdheun.

“Pavdekësia e tyre ecën përkrah lirisë, thirrjes së të cilës i qëndruan gjithmonë gatitu,” ka deklaruar Haradinaj.

April 16, 2026

“Prioritet shëndeti i punëtorëve”, ndërpriten punimet në një vendpunishte në Fushë-Kosovë...

April 16, 2026

Çka thuhet në dosjen e fundit të mbrojtjes së Jakup Krasniqit?

April 16, 2026

Shqiptarët paguan 11 milionë euro më shumë në mars vetëm nga...

April 16, 2026

Aksident i rëndë në Itali, humb jetën një person – shoferi...

April 16, 2026

Çfarë e pret NATO-n?

April 16, 2026

Nëntë të vrarë në të shtënat e dyta në një shkollë...

Thomas Muller mblodhi shokët e skuadrës dhe kështu...

“Prioritet shëndeti i punëtorëve”, ndërpriten punimet në një...

Çka thuhet në dosjen e fundit të mbrojtjes së Jakup Krasniqit?

Shqiptarët paguan 11 milionë euro më shumë në...