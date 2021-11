Përveç vlerave shëndetësore, ka edhe disa arsye të tjera pse duhet të pini më shumë çajra

Ndërsa temperaturat bëhen më të ftohta, në vend të kafeve me akull tani konsumojmë çajrat e ngrohtë. Pijet e ngrohta sjellin menjëherë një ndjenjë qetësie pas një dite të vrullshme. Por një filxhan çaji mund ta përdorni për disa sekrete bukurie.

Çajrat, duke përfshirë çajrat jeshil, çajin e zi dhe çajrat e kuq, janë përdorur për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm dhe pamjen e lëkurës dhe flokëve për shekuj me radhë, i pasur me antioksidantë dhe veti anti-plakje dhe anti-inflamator. Këtu janë disa përfitime të mahnitshme të bukurisë nga çaji:

Shton shkëlqim në flokë të dëmtuar dhe pa shkëlqim

Pasi e lani flokun herën e parë, shpëlajeni me çaj të zi ose jeshil dhe lëreni të veprojë për 10 minuta. Më pas shpëlajeni sërish me shampo dhe balsam. Që me herën e parë do të vini re shkëlqimin në flokë.

Redukton sytë e fryrë dhe rrathët e errët të syve

Një arsye tjetër për të mos i hedhur bustinat e përdorura të çajit. Kafeina ndihmon në tkurrjen e enëve të gjakut nën lëkurë dhe eleminimin e zonës së errët rreth syve.

Largon aromën e keqe të këmbëve

Shumë njerëz vuajnë nga aroma rëndë e këmbëve. Kjo është një mënyrë që duhet ta provoni për të shmangur këtë problem: mbushni një kovatë me 1 litër çaj jeshil të zier por të jetë në temperatur normale. Më pas fusni këmbët dhe mbajini për disa minuta. Acidi tanik në çaj është si antibakterial dhe antifungal, kështu që ndalon këmbët të djersiten shpesh dhe të lëshojnë aromën e rëndë.

Tonifikon dhe hidraton lëkurën e thatë

Çajin jeshil të freskët mund ta përdorni dy herë në ditë në fytyrë, duke e aplikuar me një pambuk, për të nxjerrë papastërtitë, për të tkurrur poret e mëdha dhe për të pasur një shkëlqim dhe fytyrë të shëndetshme.

Qetëson lëkurën pas depilimit

Nëse pas depilimit, këmbët janë të irrituara me pika të kuqe, provoni t’i masazhoni me një bustin çaji të zi.

Thekson ngjyrën e flokëve

Vjen momenti që ngjyra juaj e flokëve bëhet e zbehtë, edhe kur keni pak kohë që e keni lyer. Çaji ka një veti që e thekson ngjyrën e flokut duke i dhënë një ton më të errët. /Lajmi.net/