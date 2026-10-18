Përshkallëzohet më tej protesta në Tiranë, Policia i përgjigjet me plumba gome breshërisë së molotovëve

Policia ka hedhur ujë dhe gaz lotsjellës dhe ka qëlluar me plumba gome drejt protestuesve pas përshkallëzimit të tensioneve te Ministria e Brendshme në Tiranë. Protestuesit hodhën molotovë dhe gurë në drejtim të policisë. Skena kaosi po shihet edhe sot në rrugët e kryeqytetit shqiptar. Deri më tani raportohet për 3 të lënduar, mes tyre një i…

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18/10/2026 17:34

Policia ka hedhur ujë dhe gaz lotsjellës dhe ka qëlluar me plumba gome drejt protestuesve pas përshkallëzimit të tensioneve te Ministria e Brendshme në Tiranë.

Protestuesit hodhën molotovë dhe gurë në drejtim të policisë.

Skena kaosi po shihet edhe sot në rrugët e kryeqytetit shqiptar.

Deri më tani raportohet për 3 të lënduar, mes tyre një i mitur, ndërsa gjatë protestës mbeti e lënduar edhe gazetarja Elira Kadriu.

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