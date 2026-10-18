Një i mitur ther me thikë bashkëmoshatarin e tij në Pejë, arrestohet i dyshuari
Një therje me thikë ka ndodhur sot rreth orës 15:50 në Pejë. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë në Pejë, Sheremet Elezaj i cili ka thënë se një i mitur është therur nga një i mitur tjetër. Viktima është trajtuar në emergjencë që të spitalit në Pejë, ndërsa i dyshuari është arrestuar.…
Lajme
Një therje me thikë ka ndodhur sot rreth orës 15:50 në Pejë.
Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë në Pejë, Sheremet Elezaj i cili ka thënë se një i mitur është therur nga një i mitur tjetër.
Viktima është trajtuar në emergjencë që të spitalit në Pejë, ndërsa i dyshuari është arrestuar.
“Rreth orës 15:50, jemi njoftuar nga emergjenca e spitalit se një person kishte kërkuar tretman mjekësor për shkak të plagës që dyshohet se është shkaktuar nga një mjet i mprehtë. Njësitet e nevojshme policore menjëherë i janë përgjigjur rastit dhe, sipas hetimeve fillestare, dyshohet se viktima, mashkull i mitur, është sulmuar me mjet të mprehtë nga një person tjetër, po ashtu mashkull i mitur, në rrugën “Onufri” në Pejë. I dyshuari është arrestuar. Lidhur me rastin, jemi duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore në koordinim me institucionet përkatëse”, ka thënë Elezaj. /Lajmi.net/