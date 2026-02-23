Përplasje për Epopenë e UÇK-së, veteranët jashtë Këshillit Shtetëror – krijojnë këshill paralel
Me rastin e shënimit të 28 vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Qeveria e Kosovës të premten ka miratuar themelimin e Këshillit Shtetëror për këtë përvjetor. Në këtë këshill nuk janë përfshirë kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së. Si rrjedhojë, Organizata e Veteranëve të Luftës OVL-UÇK, së bashku me kategoritë tjera, ka…
Lajme
Me rastin e shënimit të 28 vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Qeveria e Kosovës të premten ka miratuar themelimin e Këshillit Shtetëror për këtë përvjetor. Në këtë këshill nuk janë përfshirë kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së.
Si rrjedhojë, Organizata e Veteranëve të Luftës OVL-UÇK, së bashku me kategoritë tjera, ka themeluar këshillin organizues për organizimin dhe koordinimin e aktiviteteve përkujtimore dhe ceremoniale në kuadër të kësaj ngjarjeje historike.
Sipas OVL-së, edhe në rast se do të kishin marrë ftesë nga Qeveria e Kosovës, nuk do të merrnin pjesë për shkak të, siç thonë, fyerjeve dhe moskujdesit ndaj tyre për gjashtë vite me radhë.
Nënkryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës OVL-UÇK, Gazmend Syla tha se ishin të obliguar të krijonin këtë këshill në mënyrë që të mos mbesin jashtë organizimeve.
“Meqenëse ne nuk u përfshimë në këshillin shtetëror që e krijoi Qeveria e Republikës së Kosovës, në njëfarë forme ne u obliguam si shoqata të dala nga lufta, që të kemi kujdes të veçantë në këto ditë historike. Prandaj e kemi menduar që të edhe ne të krijojmë një këshill, në këtë rast me disa personalitete, domethënë që kanë kontribuar, në fakt janë edhe themelues të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, pastaj luftëtarë të UÇK-së. Sigurisht që emrat e tyre janë më shumë ndoshta për simbolikën e tyre, për aktivitetin e tyre që e kanë pasur për çlirim të vendit”, tha Syla.
Ai u shpreh se organizimet do të ishte e rëndësishme të bëheshin së bashku me institucionet, ani pse është e papranueshme për ta që të marrin pjesë në një vend ku anëtarë është Mimoza Kusari-Lila që kishte kërkuar largimin e veteranëve nga rritja e pagës minimale apo fyerjeve tjera nga pjesëtarë të Qeverisë, përfshi edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.
Syla tha se të njëjtit duhet të kuptojnë se në karrigat ku ata ulën sot, është ndërtuar mbi sakrificat e çlirimtarëve.
Ai kërkon një reflektim nga ana e institucioneve shtetërore.
“Do të ishte tepër e rëndësishme që këto organizime të bëhen së bashku, edhe shoqatat e dala nga lufta, edhe qeveria, po qoftë edhe presidenca. Fatkeqësisht po bëhen gjashtë vite që ne nuk kemi fare komunikim me institucionet tona. Edhe për neve është goxha e papranueshme me marrë pjesë në një ngjarje shtetërore ku prej anëtarëve të qeverisë në këtë rast mund të jetë për shembull Mimoza Kusari-Lila, njëra prej atyre personazheve në atë kohë që fliste me Radojiçiq dhe Simiq, e i thonte më duhen votat e tuaja për të larguar veteranët nga rritja e pagës minimale në Kosovë në atë kohë… Fyerjet e vazhdueshme që i kemi pasur, ju e dini edhe me zotin Basha, me atë punimi akademik, pastaj edhe Kurti nuk është që u soll mirë as me çështjen e Gjykatës Speciale ku po trajtohen padrejtësisht bashkëluftëtarët tanë atje.. Përderisa nuk do të ketë një reflektim nga ana e qeverisë që ata me kuptuar që ky shtet, mbi të cilin ata tani më janë ulur në ato karrige, u ndërtua mbi sakrificën e këtyre djemve e vajzave e atyre që do t’i kujtojmë më 5, 6 e 7 dhe ditëve të tjera në vijim, është goxha e rëndë për neve që ne me vazhdu me shku me marrë një fotografi duke vendosur kurora lulesh”, u shpreh ai.
Nënkryetari i OVL-së, Gazmend Syla përmendi edhe agjendën e tyre për 5,6 dhe 7 mars, e cila pritet të propozohet këtë javë në mbledhjen e këshillit.
“Po mendojmë homazhe me bë me datën pesë, se këto do të jenë propozime prej këshillit, këshilli do të vendosë, me datën gjashtë me bë vizita tek familjet e dëshmorëve, pastaj edhe të pranojmë vizita nëpër zyrat tona që i kemi edhe këtu në nivel qendror por edhe nëpër qendra të tjera, sepse kemi vizitorë, veç kemi marrë konfirmim që do të vijnë edhe nxënës të shkollave atë ditë na vizitojnë nëpër zyrat tona. Tani me datën shtatë është nata e zjarreve, do të organizojmë nëpër shtatë zonat operative që në atë kohë kanë qenë si zona të luftës, të ndezim zjarret”, tha ai.
Në Këshillin Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të Epopesë së UÇK-së, në krye do të jetë ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, bashkëkryesues ministri i Familjes dhe Mbrojtës së Vlerave të Luftës, Andin Hoti, kurse anëtar kryetari i komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku.
Ndërsa, në Këshillin Organizues të kategorive të dala nga lufta, do të përbehet nga kryetari i OVL-UÇK-së Hysni Gucati, Fadil Shurdhaj, Xhavit Jashari, Ali Ahmeti, Shefket Musliu, Sokol Poga, Agim Çeku, Lahi Brahimaj, Shukri Buja, Ahmet Isufi, Rahman Rama, Nuredin Lushtaku, Abdyl Mushkolaj, Latif Gashi dhe Rrustem Berisha.
Epopeja e UÇK-së shënohet më 5, 6 dhe 7 mars, në ditët kur u vranë nga forcat serbe familja Jashari në Prekaz.