Përplasja Ronaldo-Jesus, dëmi tashmë është i pariparueshëm, CR7 s’do të kthehet në Kombëtare

Cristiano Ronaldo nuk do të rikthehet te kombëtarja e Portugalisë për sa kohë Jorge Jesus të jetë trajner, sipas gazetarit portugez Rui Santos. Sulmuesi 41-vjeçar u largua nga grumbullimi i kombëtares gjatë kësaj pauze ndërkombëtare pas përplasjes me trajnerin, duke shkaktuar polemika të mëdha. Shkak i konfliktit ishte vendimi i Jesusit për të mos e…

Sport

06/10/2026 12:24

Cristiano Ronaldo nuk do të rikthehet te kombëtarja e Portugalisë për sa kohë Jorge Jesus të jetë trajner, sipas gazetarit portugez Rui Santos.

Sulmuesi 41-vjeçar u largua nga grumbullimi i kombëtares gjatë kësaj pauze ndërkombëtare pas përplasjes me trajnerin, duke shkaktuar polemika të mëdha.

Shkak i konfliktit ishte vendimi i Jesusit për të mos e aktivizuar Ronaldon në ndeshjen ndaj Norvegjisë.

Trajneri e mbrojti zgjedhjen e tij duke theksuar se të gjithë lojtarët janë të barabartë dhe se askush nuk mund të ketë privilegje të veçanta.

Pavarësisht se Jesus më vonë e cilësoi situatën si “ujëra të kaluara” dhe e la të hapur mundësinë e rikthimit të Ronaldos në grumbullimin e ardhshëm, Rui Santos pretendon se marrëdhënia mes tyre është dëmtuar rëndë.

Sipas gazetarit portugez, Ronaldo është ende i zemëruar me deklaratat publike të trajnerit dhe nuk ka gjasa të rikthehet në kombëtare për sa kohë Jesus qëndron në stol.

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