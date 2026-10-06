Përplasja Ronaldo-Jesus, dëmi tashmë është i pariparueshëm, CR7 s’do të kthehet në Kombëtare
Cristiano Ronaldo nuk do të rikthehet te kombëtarja e Portugalisë për sa kohë Jorge Jesus të jetë trajner, sipas gazetarit portugez Rui Santos. Sulmuesi 41-vjeçar u largua nga grumbullimi i kombëtares gjatë kësaj pauze ndërkombëtare pas përplasjes me trajnerin, duke shkaktuar polemika të mëdha. Shkak i konfliktit ishte vendimi i Jesusit për të mos e…
Sport
Cristiano Ronaldo nuk do të rikthehet te kombëtarja e Portugalisë për sa kohë Jorge Jesus të jetë trajner, sipas gazetarit portugez Rui Santos.
Sulmuesi 41-vjeçar u largua nga grumbullimi i kombëtares gjatë kësaj pauze ndërkombëtare pas përplasjes me trajnerin, duke shkaktuar polemika të mëdha.
Shkak i konfliktit ishte vendimi i Jesusit për të mos e aktivizuar Ronaldon në ndeshjen ndaj Norvegjisë.
Trajneri e mbrojti zgjedhjen e tij duke theksuar se të gjithë lojtarët janë të barabartë dhe se askush nuk mund të ketë privilegje të veçanta.
Pavarësisht se Jesus më vonë e cilësoi situatën si “ujëra të kaluara” dhe e la të hapur mundësinë e rikthimit të Ronaldos në grumbullimin e ardhshëm, Rui Santos pretendon se marrëdhënia mes tyre është dëmtuar rëndë.
Sipas gazetarit portugez, Ronaldo është ende i zemëruar me deklaratat publike të trajnerit dhe nuk ka gjasa të rikthehet në kombëtare për sa kohë Jesus qëndron në stol.