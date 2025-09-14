Përplasen dy mjete lundruese në Sarandë, lëndohen tre turistë të huaj

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur rreth orës 13:10 në Sarandë. Mësohet se tre turistë të huaj kanë mbetur të plagosur, pasi dy lundruese në det pranë Kakomesë u përplasën me njëra tjetrën. Bëhet me dije se të plagosurit janë Charlotte Ann Richards nga Australia, Alit El Haj Sofian nga Franca dhe Bionde Catherine nga…

Lajme

14/09/2025 17:59

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur rreth orës 13:10 në Sarandë. Mësohet se tre turistë të huaj kanë mbetur të plagosur, pasi dy lundruese në det pranë Kakomesë u përplasën me njëra tjetrën.

Bëhet me dije se të plagosurit janë Charlotte Ann Richards nga Australia, Alit El Haj Sofian nga Franca dhe Bionde Catherine nga Italia.

Për t’ju ardhur në ndihmë ndërhyri menjëherë Qendra Kombëtare e Kërkim Shpëtimit, duke i transportuar të plagosurit në Spitalin e Sarandës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Operacioni i shpëtimit u koordinua dhe u realizua në kohë reale nga Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit,Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare dhe Policia Kufitare Sarandë.

 

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2025

Mustafa: Presidentja dhe Kryeministri të mbajnë përgjegjësi për rrënimin e marrëdhënieve...

September 14, 2025

Mediumi holandez raporton për protestën kundër Gjykatës Speciale në Hagë

September 14, 2025

Haradinaj: Klinës i kemi sjellë dritë, zhvillim dhe përparim me Zenun...

September 14, 2025

Sulmoi me sëpatë vëllain e tij, arrestohet 63 vjeçari në Prizren

September 14, 2025

“Me ju jemi, sepse kur ne ishim të pashpresë ju u...

September 14, 2025

Pezullimi i dialogut strategjik nga ShBA, Shtuni: Dikush duhet të jap...

Lajme të fundit

Mustafa: Presidentja dhe Kryeministri të mbajnë përgjegjësi për...

Mediumi holandez raporton për protestën kundër Gjykatës Speciale në Hagë

Haradinaj: Klinës i kemi sjellë dritë, zhvillim dhe...

Sulmoi me sëpatë vëllain e tij, arrestohet 63 vjeçari në Prizren