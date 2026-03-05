Përparim Rama në “Xhevdet Doda” për Epopenë e UÇK-së: Ta ruajmë historinë dhe sakrificën për liri

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka qëndruar mëngjesin e sotëm në shkollën e mesme “Xehvdet Doda”. Kjo me rastin e Epopesë së UÇK-së, ku thotë se folën për vlerat e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe sakrificën e atyre që luftuan për lirinë tonë. “Bashkë me udhëheqësin e Sektorit për Çështje të Kategorive të…

Lajme

05/03/2026 09:31

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka qëndruar mëngjesin e sotëm në shkollën e mesme “Xehvdet Doda”.

Kjo me rastin e Epopesë së UÇK-së, ku thotë se folën për vlerat e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe sakrificën e atyre që luftuan për lirinë tonë.

“Bashkë me udhëheqësin e Sektorit për Çështje të Kategorive të Dala nga Lufta e UÇK-së në kabinetin tim, z. Sylë Vitia dhe drejtorin për Arsim në Kryeqyteti Prishtina z. Samir Shahini ndamë me nxënësit reflektime për guximin, idealin dhe dashurinë për atdheun që i dha forcë luftës sonë çlirimtare”.

“Është përgjegjësi e jona që këtë histori ta ruajmë dhe ta përcjellim tek brezat e rinj, që ata të mos harrojnë kurrë rrugën e vështirë drejt lirisë”, shkroi Rama në Facebook.

Sot shënohet 28-vjetori i Epopesë së UÇK-së.

Artikuj të ngjashëm

March 5, 2026

Epopeja e UÇK-së, Kurti: Për familjen Jashari kishte kuptim vetëm liria,...

March 5, 2026

​Me dokumentar dhe këngë patriotike, nxënësit e shkollës “Naim Frashëri” përkujtojnë...

March 5, 2026

Epopeja e UÇK-së, Osmani: Nga sakrifica sublime te liria, një histori...

March 4, 2026

Raketa iraniane drejt Turqisë, Erdogan: Nuk i lëmë asgjë rastësisë për...

March 4, 2026

“Operacionin tonë e vlerësoj me 15 nga 10”- Trump: Nëse SHBA...

March 4, 2026

Sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë: Goditja ndaj Iranit ‘vendimi...

Lajme të fundit

Epopeja e UÇK-së, Kurti: Për familjen Jashari kishte...

​Me dokumentar dhe këngë patriotike, nxënësit e shkollës...

Llapi dhe Malisheva luftojnë për biletën e fundit...

Epopeja e UÇK-së, Osmani: Nga sakrifica sublime te...